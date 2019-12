Carambola via Monda, tre auto coinvolte: fortunatamente lievi lesioni

Si è temuto inizialmente il peggio per un altro incidente stradale verificatosi nella prima mattinata di mercoledì, intorno alle 7.45, in via Monda, a San Martino in Strada. Uno scontro latero-frontale che ha visto coinvolte tre auto, una delle quali colpita dopo la prima collisione che ha innescato un mezzo testacoda. La dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Fortunatamente l'impatto non ha causato feriti gravi. Sul posto è comunque intervenuto anche il personale del 118.