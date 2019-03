Rocambolesco schianto alle porte di Meldola: un'auto si ribalta, l'altra finisce nel fosso

Rocambolesco schianto nel tardo pomeriggio di domenica sulla Bidentina alle porte di Meldola, con mobilitazione di due ambulanze e l'auto col medico a bordo. L'incidente, avvenuto lungo la "bretella" prima della rotonda d'ingresso in paese, ha infatti visto un'auto finire fuori strada e l'altra cappottarsi. Il tutto si è verificato poco prima delle 18.30. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri della locale Compagnia, sono venute a collisione una "Renault 19" ed una "Citroen C2".

La prima è finita a margine della carreggiata, infossandosi, mentre la piccola utilitaria si è ribaltata. Tutti i coinvolti sono usciti dagli abitacoli con le proprie gambe, ma sono comunque stati assistiti dai sanitari di "Romagna Soccorso" per il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso. A seguito della carambola si sono formati rallentamenti in ambo le direzioni, con la circolazione regolata a senso unico alternato.