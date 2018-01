Colpisce un'auto in sosta e si ribalta: rocambolesco schianto a Coriano

Incidente con cappottamento nella prima serata di giovedì in via Calamandrei, quartiere Coriano. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale di Forlì, una "Opel", condotta da un uomo che procedeva in direzione di via Solombrini, ha colpito una "Fiat Punto" in sosta. Nell'impatto con la parte anteriore destra dell'utilitaria parcheggiata, la vettura si è ribaltata sul fianco sinistro, fermandosi al centro della carreggiata. Il conducente è praticamente uscito indenne dall'impatto. Il botto causato dal sinistro ha richiamato le attenzioni dei residenti, increduli di un simil incidente in una via a zona 30. Per consentire i rilievi di legge e la rimozione dei veicoli incidentati si è reso necessario chiudere l'arteria tra via Vendemini e via Pacchioni. Il traffico non ha subito particolari ripercussioni.