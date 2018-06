Mancata precedenza innesca la carambola: auto finisce ruote all'aria

E' una mancata precedenza ad aver innescato nella tarda serata di lunedì un rocambolesco incidente stradale in viale Gramsci, all'altezza dell'incrocio con via Fanti. Il fatto è avvenuto intorno alle 23.20: secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale di Forlì, una "Renault Modus", con due persone a bordo, stava percorrendo via Fanti in direzione di via Gramsci. Nell'immettersi nella strada principale ha colpito una "Dacia Sandero", condotta da un uomo, che procedeva lungo l'arteria principale in direzione autostrada. A seguito dell'urto il "Sandero" è finito ruote all'aria. Subito è stato richiesto l'intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco, ma fortunatamente per gli occupanti delle auto nessuna particolare conseguenza fisica. Il conducente dell'auto ribaltata è uscito con le sue gambe dall'abitacolo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi di legge e la messa in sicurezza dei mezzi.