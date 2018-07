Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un'auto: è in gravi condizioni

Perde il controllo dello scooter e finisce contro un'auto. E' stato trasportato col codice di massima gravità al "Trauma Center" dell'ospedale "Maurizio Bufalini di Cesena il 21enne di nazionalità albanese, ma regolarmente residente in Italia, incappato mercoledì pomeriggio, poco prima delle 17.30, in un brutto incidente stradale in via Bertini, all'altezza della Farmacia Barboni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale, lo scooterista stava percorrendo l'arteria in direzione del forese in sella ad un "Piaggio X9".

Ad un certo punto, non si esclude anche a causa dell'asfalto reso viscido dallo scroscio di pioggia caduta poco prima, il 21enne ha perso il controllo del mezzo, scivolando e finendo contro una "Fiat 500" che proveniva dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo che hanno soccorso il ferito, che, nell'impatto, ha riportato traumi e fratture varie. Caricato in ambulanza, è stato trasportato con "codice 3" al nosocomio cesenate, specializzato in traumi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

GUARDA IL VIDEO: INCIDENTE IN VIA BERTINI