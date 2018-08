Scontro con un'auto: scooterista trasportato col codice di massima gravità al Bufalini

Scooterista in gravi condizioni dopo un incidente stradale. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì, intorno alle 12.30, a Forniolo, in via Del Bosco in corrispondenza dell'incrocio con via Costiera. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, una "Lancia Y", condotta da una forlivese di 45 anni, stava affrontando via Costiera per immettersi in direzione della Cervese, quando è impattata contro uno scooter, sul quale viaggiava un forlivese di 49 anni, che stava percorrendo la via Del Bosco in direzione di Forlimpopoli.

INCIDENTE IN VIA DEL BOSCO: IL VIDEO DEI SOCCORSI

Inevitabile l'impatto tra i due mezzi, con l'auto che è finita fuori strada a margine della carreggiata. La peggio l'ha riportata il conducente del due ruote, che è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione stradale, con code in entrambe le direzioni. A coordinare la viabilità la Polizia Municipale.