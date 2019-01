Scooter si scontra con un'auto, a terra due giovani. A riportare la peggio una 28enne

E' presumibilmente una mancata precedenza, ma l'esatta dinamica è in fase di ricostruzione agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, la dinamica di un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle 17, in via Campo degli Svizzeri, all'altezza dell'incrocio con via Ca'Rossa. Uno scooter 50, condotto da un 22enne e con passeggera una faentina di 28 anni, stava percorrendo l'arteria principale provenendo da via Campo di Marte, quando è venuto a collisione con un'auto che si stava immettendo da via Ca' Rossa.

A seguito dell'impatto i due ragazzi sono rovinati sull'asfalto. La peggio l'ha riportata la 28enne: sempre cosciente, è stata comunque trasportata col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Il 22enne è stato invece portato con codice verde al pronto soccorso del "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Praticamente illeso il conducente della vettura.