Scontro tra un'auto ed uno scooter nei pressi del Foro Boario: 15enne finisce all'ospedale

E' rovinato sull'asfalto dopo uno scontro con un'auto. E' al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese la dinamica dell'incidente avvenuta venerdì pomeriggio, intorno alle 15.30, in via Vespucci, all'altezza dell'intersezione con via Marchini. Per cause in fase d'accertamento la vettura è avvenuta in collisione col motorino condotto dal 15enne, il quale è finito per terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno operato anche con l'auto col medico a bordo. Fortunatamente le condizioni del ferito sono apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto. Il giovane è stato trasportato col codice di media gravità all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. A seguito del sinistro non sono mancati i disagi alla circolazione, il cui flusso è stato regolato dal personale della Polizia Locale.