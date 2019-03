Si scontrano con lo scooter un'auto, paura in viale Italia: feriti due giovani

Due giovani all'ospedale in seguito ad uno scontro con un'auto. Paura nel primo pomeriggio di giovedì per un incidente stradale verificatosi intorno alle 13.30 in viale Italia, in corrispondenza dell'incrocio con via Casamorata. Uno scooter 125, con in sella due 17enni, stava percorrendo l'arteria principale in direzione di Porta Schiavonia, quando, per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, sono venuti a collisione con una "Fiat Punto" che da via Casamorata si stava immettendo su viale Italia in direzione di viale Vittorio Veneto.

A seguito i due giovani sono rovinati sull'asfalto. Sul posto il personale del 118 ha operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo, ma fortunatamente le condizioni dei malcapitati sono apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto. Tutti e due sono stati comunque trasportati al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano per le cure del caso. Lievi lesioni anche per l'automobilista. Oltre ai Carabinieri era presente anche una pattuglia della Polizia Municipale, che ha regolato il traffico in attesa della rimozione dei mezzi incidentati.