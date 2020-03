Scontro tra auto, una finisce contro un albero: paura in via Bidente, due feriti

E' di due feriti, nessuno dei quali in pericolo di vita, il bilancio di un brutto incidente stradale verificatosi venerdì sera intorno alle 21.30 al Ronco, in via Bidente. A finire all'ospedale un senegalese di 27 anni ed un forlivese di 44, quest'ultimo trasportato al "Maurizio Bufalini" di Cesena con un politrauma. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, il 27enne stava percorrendo via Bidente al volante di una vecchia "Ford Fiesta" in direzione monte per recarsi al lavoro.

Da via Martiri del Campo si stava per immettere sull'arteria principale il forlivese alla guida di una "Fiat Punto". Il giovane non è riuscito ad evitare l'improvviso ostacolo e l'impatto è stato inevitabile: la "Punto" si è ridotta ad un ammasso di rottami, mentre la "Fiesta" è carambolata ad oltre dieci metri dal punto di scontro, finendo la corsa contro un albero. Immediata la richiesta d'intervento al 118 e al 115. La sala operativa ha attivato due ambulanze e l'auto col medico a bordo, mentre dal comando di viale Roma è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco.

I pompieri hanno estratto dall'abitacolo uno dei coinvolti, affidandoli al personale medico. Il più grave, il forlivese, è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena poichè ha riportato più traumi, mentre il 27enne è stato trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano con un codice di media gravità. Continuano da parte degli agenti dell'Infortunistica gli approfondimenti per chiarire l'esatta dinamica del sinistro.