Frontale tra due auto, conducenti incastrati: liberati e trasportati al Bufalini

Due feriti trasportati all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. E' questo il bilancio di uno scontro frontale verificatosi venerdì pomeriggio, intorno alle 15.30, a Carpinello. Teatro della carambola via Del Bosco, in corrispondenza dell'incrocio con via Paglierana. Da una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, una "Seat Mii", condotta da una 52enne, stava percorrendo l'arteria in direzione valle, quando si è verificato lo scontro con una "Fiat Punto", sulla quale viaggiava un giovane, proveniente dalla direzione opposta. L'impatto è stato particolarmente violento: entrambe le utilitarie, ridotte ad un ammasso di rottami, hanno disperso tanti pezzi e liquidi, intraversandosi sulla carreggiata.

Gli occupanti, intrappolati tra le lamerie, sono stati liberati dai Vigili del Fuoco del comando di viale Roma, operativi sul posto anche con una gru. I feriti, entrambi coscienti, sono stati affidati alle cure del personale di "Romagna Soccorso", presenti con due ambulanze, l'auto col medico a bordo e l'elimedica arrivata da Ravenna. Sia il ragazzo che la donna sono stati trasportati al nosocomio cesenate specializzato in traumi, con il primo - più grave - caricato a bordo del velivolo giallo di soccorso. La strada è stata chiusa al traffico anche per consentire il ripristino della carreggiata. Nel frattempo proseguono gli accertamenti della Polizia Locale per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.