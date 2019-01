Scontro tra due auto in via Campo di Marte: danni alle auto, feriti lievi

Via Campo di Marte è stato teatro di uno scontro tra due auto fortunatamente senza grosse conseguenze fisiche per i coinvolti. La carambola si è verificata nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle 14.30, nei pressi dell'intersezione con viale Spazzoli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio degli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, una Bmw procedeva lungo via Campo di Marte in direzione mare. Nell'affrontare la manovra di svolta a sinistra è venuta a collisione con un suv che proveniva dalla direzione opposta. A seguito della collisione quest'ultimo mezzo è finito per impattare contro un'auto in sosta regolare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provveduto a soccorrere i conducenti coinvolti. Per loro lesioni non gravi. La viabilità ha subìto lievi ripercussioni per circa 30 minuti, regolata da una seconda pattuglia della Municipale.