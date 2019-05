Asfalto bagnato, auto si intraversa in curva e viene colpita da un'altra vettura: due feriti

Potrebbe esser l'asfalto reso viscido dalla pioggia la causa di un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle 19.30, in via Dragoni, al Ronco, a poche centinaia di metri dall'intersezione con via Don Giovanni Pollini. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, un'utilitaria, condotta da un 21enne, stava percorrendo via Dragoni in direzione centro.

Nell'affrontare la curva a sinistra, parallela alla linea ferroviaria, il giovane conducente ha perso il controllo della vettura, intraversandosi. In quel frangente stava sopraggiungendo un'altra auto, una "Volvo", che procedeva in direzione della zona industriale, che non ha potuto fare nulla per evitare l'improvviso ostacolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. Entrambi i conducenti hanno riportato lesioni: il 21enne è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, anche se le sue condizioni non sono gravi.