Rocambolesco scontro tra due auto: una finisce ruote all'aria

Rocambolesco incidente stradale lunedì pomeriggio nei pressi della Tangenziale, alla Cava, con un'auto cappottata su di un fianco. Teatro della carambola, avvenuta intorno alle 16.40, l'incrocio tra via Padulli e via Po. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale, un "Renault Kangoo", proveniente da viale Bologna, pare stesse affrontando una manovra di svolta a sinistra per via Po, quando è impattato contro una "Kia Rio" che stava percorrendo via Padulli in direzione di viale Bologna.

A seguito dell'urto la "Renault" è finita ruote all'aria, adagiandosi con la fiancata sinistra nel margine destro di via Padulli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza ed i Vigili del Fuoco. Per fortuna per entrambi i conducenti nessuna grave conseguenza fisica, col conducente del "Kangoo" che è uscito con le proprie gambe dal mezzo ribaltato. Al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano è finita la conducente della "Kia" per accertamenti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi.