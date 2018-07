Scontro tra auto in via Tevere: resta ferito un ottantenne

E' di un ferito il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto giovedì pomeriggio, intorno alle 17.30, in via Tevere, all'altezza dell'incrocio con via Ausa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dalla Polizia Municipale, una "Fiat Panda", condotta da un ottantenne, si stava immettendo da via Ausa mentre stava sopraggiungendo una "Alfa 156", condotta da un anziano, che percorreva l'arteria principale in direzione dei Romiti.

A seguito dello scontro uno degli automobilisti ha riportato lesioni di media gravità, venendo trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano, mentre l'altro conducente ha rifiutato il trasporto. Sul posto il personale del 118 ha operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Presenti anche i Vigili del Fuoco.