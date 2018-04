Mancata precedenza, scontro tra auto in viale Spazzoli: tra i feriti anche una bimba

Paura venerdì pomeriggio in viale Spazzoli per uno scontro tra due auto. L'incidente si è verificato intorno alle 15.30: la dinamica è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, ma pare che ad innescare la carambola sia stata una mancata precedenza. Una "Toyota Yaris", con a bordo una coppia di coniugi e la loro nipotina, procedeva lungo l'arteria principale con direzione di marcia stadio-centro, quando da via Zanchini è spuntano un suv "Opel", condotto da una donna, che non si è fermato nel dare la precedenza, finendo contro la piccola utilitaria. Sul posto, temendo il peggio, i sanitari del 118 hanno operato con tre ambulanze e l'auto col medico a bordo. Ma i coinvolti, compresa la bimba, hanno riportato lievi lesioni, venendo comunque trasportati al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione stradale.