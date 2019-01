Cicloturista si schianta contro un'auto in sosta: è in gravi condizioni

Si è alzato in volo anche l'elimedica per soccorrere un cicloamatore cesenate rimasto gravemente ferito dopo esser finito contro un'auto ferma a bordo strada. L'incidente si è verificato sabato mattina, poco dopo le 11, a Villa Selva in via Mattei. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l'uomo, un 60enne, stava percorrendo l'arteria in direzione Forlì, quando è impattato contro una "Mercedes Classe A" vecchio modello ferma sul margine della carreggiata.

Nell'impatto il sessantenne è sbalzato dalla bici da corsa, impattando rovinosamente sull'asfalto e perdendo conoscenza. Sul posto, oltre all'ambulanza, è atterrata anche l'elimedica giunta da Ravenna. Il paziente, dopo le prime cure del caso, è stato trasportato in ambulanza al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" col codice di massima gravità.