Scontro tra bici nella ciclabile in centro a Ravenna: civitellese trasportato al Bufalini con l'elimedica

Si trovava in sella ad una mountain bike, quando è incappato in uno scontro con una bici. E' un civitellese ad aver riportato la peggio in un rocambolesco incidente avvenuto lunedì mattina, intorno alle 9, nel centro di Ravenna lungo la pista ciclabile di via Di Roma, in corrispondenza di Piazza Anita Garibaldi. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti della Polizia Locale, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo stava percorrendo l'arteria in direzione di Ponte Nuovo, quando è venuto a collisione con un 27enne che proveniva dalla direzione opposta.

Nell'impatto entrambi sono sbalzati dalle bici, rovinando sull'asfalto. La peggio l'ha riportata il civitellese, che nella botta ha perso temporaneamente conoscenza. I primi ad intervenire sul posto sono stati gli agenti della Polizia di Stato, affiancati subito dopo dal personale del 118 che ha operato con due ambulanze, l'auto col medico a bordo e l'elimedica, quest'ultima atterrata nel piazzale dell'ospedale "Santa Maria delle Croci". Il civitellese, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, mentre l'altro ferito in quello locale.