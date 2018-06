Si schianta contro un'auto in sosta: trasportato con l'elimedica al Bufalini

E' finito improvvisamente contro un'auto in sosta. Un pensionato di 79 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle 17.30, nel cuore di Rocca San Casciano, in via Mazzini. L'anziano, del posto, si trovava in sella ad un bici, quando è finito contro una vettura parcheggiata. Gli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, non escludono che l'uomo possa avere avuto un improvviso malore mentre era in bici, finendo contro l'auto ferma. Soccorso dai sanitari, che hanno operato con un'ambulanza della Misericordia di Rocca e con l'elimedica giunta da Ravenna, è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center del nosocomio cesenate.