Tamponamento tra mezzi pesanti in A14, uno finisce fuori strada: un ferito

E' di un ferito non grave il bilancio di un tamponamento tra due mezzi pesanti verificatosi giovedì mattina, poco prima delle 9, lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, all'altezza del chilometro 79 nord e del cavalcavia numero 67. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì, un bilico è finito contro un autotreno, uno dei quali finito fuori strada. Nell'impatto la peggio l'ha riportata il passeggero di quest'ultimo mezzo, trasportato col codice di media gravità all'ospedale di Faenza. Illesi gli altri due autotrasportatori. A seguito del sinistro si è verificato un piccolo tamponamento tra due auto, mentre una terza vettura ha forato passando sui detriti. Sul posto gli operatori del 118 sono intervenuti con un'ambulanza e l'elimedica, rientrata poi operativa all'eliporto di Ravenna. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione stradale.