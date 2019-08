Tampona un camion e con la motrice finisce fuori strada: autotrasportatore ferito in A14

Autotrasportatore lievemente ferito in un tamponamento tra mezzi pesanti. L'incidente lunedì pomeriggio, poco prima delle 18, nel tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, poco dopo il casello di Forlì, in corrispondenza del chilometro 80. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale mercuriale, con sede a Pieveacquedotto, un camion è finito contro un altro mezzo pesante che lo precedeva lungo la corsia di marcia, per poi arrestarsi a bordo strada, con la motrice di traverso. Sul posto il personale del 118 ha operato con un'ambulanza e l'elimedica decollata da Ravenna, atterrata nei pressi.

Le condizioni del ferito sono apparse meno gravi del temuto e trasportato con l'ambulanza all'ospedale "Morgagni-Pierantoni". La circolazione stradale ha subìto rallentamenti, con il traffico deviato in quel punto nelle due corsie libere. Presente in loco anche il personale di Autostrade per l'Italia.