Carambola tra auto sulla Tosco-Romagnola: traffico bloccato in mattinata

Carambola giovedì mattina, con il coinvolgimento di tre auto, a Castrocaro, lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola all'altezza del cavalcavia. L'incidente si è verificato intorno alle 8.00 in corrispondenza del chilometro 179+300. Sono rimaste coinvolte una "Renault Clio" condotta da una 24enne di Bertinoro, una "Opel Astra" sulla quale viaggiava un predappiese di 50 anni ed un dovadolese di 52 anni alla guida di una Bmw. Il sinistro, fortunatamente senza gravi feriti, ha comportato disagi alla circolazione. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto è intervenuto il personale di Anas per ripristinare al più presto la normale circolazione, oltre agli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, ai sanitari del 118 con un'ambulanza e i vigili del fuoco. L'arteria è stata riaperta alle 11.