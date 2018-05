Scontro frontale in A14 all'altezza di un cantiere: un ferito grave. Lunghe code

Scontro frontale mercoledì pomeriggio nel tratto forlivese dell'autostradale A14 Bologna-Taranto, all'altezza del casello di Forlì. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Stradale della sottosezione di Pieveacquedotto si è verificato uno scontro tra una "Volkswagen Golf" ed un "Fiat Ducato Maxi" all'altezza del chilometro 82+600 sud, in corrispondenza di un cantiere edile dove è presente uno scambio di carreggiata. Il fatto è avvenuto poco dopo le 16. Sul posto è si sono mobilitati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elimedica decollata da Ravenna, insieme ai Vigili del Fuoco.

Il bilancio sarebbe di almeno due feriti, di cui uno in gravi condizioni. A seguito del sinistro si sono formati lunghi incolonnamenti in entrambe le direzioni: in particolare si sono formati oltre sei chilometri di coda tra Faenza e Cesena Nord, con Autostrade per l'Italia che ha suggerito l'uscita al casello di Faenza e l'ingresso nuovamente in autostrada a Cesena Nord. Cinque chilometri di coda anche in direzione Bologna, con uscita consigliata provenendo da Ancona Cesena Nord e ritorno in autostrada a Forlì. Nel tratto interessato si viaggia ad una corsia su entrambe le carreggiate. Sul posto ha operato anche il personale di Autostrade per l'Italia.