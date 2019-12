Scontro frontale sotto la fitta nebbia, auto distrutta contro un camion: un morto

Un'auto ridotta ad un ammasso di rottami. Un impatto terribile contro un mezzo pesante, costato la vita ad un uomo. E' questo il drammatico esito di uno scontro frontale verificatosi giovedì mattina, poco dopo le 9.30, a Pieveacquedotto in via Gordini, l'arteria che collega la Cervese al casello autostradale di Forlì. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Al momento della sciagura c'era la nebbia, che limitava la visibilità.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il camion, un autoarticolato, procedeva lungo via Gordini dall'autostrada verso il centro città, quando, in corrispondenza dell'area servizio Q8, è impattato frontalmente contro una "Opel Meriva" con a bordo il solo conducente. Nello scontro l'anteriore della vettura è andato completamente distrutto, accartocciandosi. Per l'automobilista non c'è stato nulla da fare nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo.

Danni anche allo spigolo anteriore sinistro del mezzo pesante. L'autotrasportatore non ha riportato conseguenze fisiche. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico dagli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, con la circolazione dei mezzi deviata sul posto.