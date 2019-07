Tenta di schivare un ciclista, ma lo colpisce e finisce contro un'auto: un ferito in condizioni critiche

Un ciclista in condizioni critiche all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. E lievi lesioni per due automobiliste. E' questo il bilancio di un brutto incidente stradale verificatosi nella prima mattinata di mercoledì a Forlimpopoli, in via Duca D'Aosta, nei pressi del locale ospedale. Al quanto complessa la dinamica del sinistro, ricostruita dagli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Ad innescare la carambola sarebbe stata un improvviso scarto del ciclista, un anziano, che procedeva in direzione del campo sportivo.

In quel momento stava sopraggiungendo una "Fiat Punto", condotta da una donna, che ha cercato di evitare il velocipede, non riuscendovi. Dopo aver colpito l'uomo, la "Punto", scartando a sua volta a sinistra nel tentativo di schivare la bici, è finita frontalmente contro una "Peugeot 3008", a bordo della quale viaggiava un'altra donna. A riportare la peggio è stato il ciclista. Immediata la richiesta d'intervento al 118, che ha operato con due ambulanze, l'auto col medico a bordo e l'elimedica.

L'elisoccorso è atterrato sul campo sportivo, caricando il ferito più grave che è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini". Lievi lesioni per le altre due conducenti, con quella della "Punto" che ha avuto un malessere per lo shock. Per la messa in sicurezza dei mezzi hanno operato anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi di legge e la messa in sicurezza dei mezzi.