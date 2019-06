Auto si scontra e finisce schiacciata sotto un trattore: distrutta una famiglia

Agli occhi dei soccorritori una scena drammatica. Una famiglia distrutta. Padre e due figli, quest'ultimi residenti a Forlì. E' questo il bilancio di un terribile incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di sabato sulla Reale a Glorie di Mezzano, nel ravennate. L'auto sulla quale viaggiavano, una "Fiat Punto", si è scontrata frontalmente contro un trattore con agganciato un rimorchio carico di erba medica, il cui conducente non ha potuto nulla per evitare l'impatto.

La tragedia si è verificata al chilometro 137+800 poco dopo le 15 ed è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Le vittime erano originarie di Motta di Livenza, in provincia di Treviso. Al volante dell'auto si trovava un 72enne in compagnia dei figli rispettivamente di 32 (compiuti il 7 gennaio scorso) e 33 anni (avrebbe festeggiato il 34esimo compleanno il 16 luglio). Il padre era residente ad Alfonsine, mentre i due giovani nella città mercuriale.

La vettura stava percorrendo l'arteria in direzione Ferrara, quando improvvisamente, forse a causa di un malore del conducente, avrebbe scartato a sinistra invadendo la corsia opposta. In quel momento stava sopraggiungendo un trattore agricolo di grosse dimensioni, un "John Deere", che stava trasportando un rimorchio carico di erba medica. Tutto si è consumato troppo velocemente per consentire al conducente del "bisonte", un alfonsinese di 27 anni, una manovra per evitare il sinistro.

Lo scontro è stato violentissimo e l'auto è rimasta incastrata sotto al mezzo agricolo. Gli occupanti della "Punto" sono deceduti sul colpo. Inutile la corsa disperata sul posto dei sanitari del 118, che hanno operato con due ambulanze e l'elimedica. Per sollevare l'auto rimasta intrappolata sotto il camion i Vigili del Fuoco hanno operato anche con la gru. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire il recupero delle salme e la rimozione dei veicoli incidentati.