Dramma nella notte in via Bertini: scontro frontale tra auto, muore giovane padre

Un'improvvisa invasione di corsia. Una frazione di secondo e un terribile urto frontale. Tragedia nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì in via Bertini, all'altezza di via Golfarelli. Lo scontro è costato la vita ad un 27enne, Giovanni Attorre. La vittima si trovava al volante di una "Ford Fiesta" e stava percorrendo l'arteria in direzione del centro. Poco dopo le 5 il dramma: dall'altra parte della corsia una "Ford Focus" station wagon, condotta da una 39enne, ha improvvisamente invaso la corsia, finendo contro l'utilitaria.

L'urto è stato violentissimo e il 27enne è morto sul colpo. Subito si sono attivati i sanitari del 118, che hanno operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. Ma per Giovanni non c'era già più nulla da fare. Aiutati dai Vigili del Fuoco, gli operatori di "Romagna Soccorso" hanno liberato dalle lamiere della Focus la 39enne. Dopo esser stata stabilizzata è stata trasportata col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì, che hanno lavorato fino alla prima mattinata per chiarire il perchè dell'ennesima sciagura sulle strade della Romagna. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico tra la rotonda di via Bertini e via Golfarelli per consentire i rilievi di legge, il recupero della salma della vittima e la rimozione dei veicoli incidentati. Sull'asfalto sono ben visibili i segni del dramma. La vittima lascia la moglie ed un figlio.