Violento scontro frontale tra due auto: due automobilisti finiscono in ospedale

Un altro incidente, dopo quello di mercoledì mattina in viale Risorgimento, si è verificato sulle strade del forlivese. Mercoledì pomeriggio, intorno alle 17, due auto sono venute a collisione frontalmente a Villafranca di Forlì in via Lughese, all'altezza del civico 349. Una 45enne che procedeva su una Renault Modus in direzione Forlì, per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia municipale di Forlì, si sarebbe schiantata contro una Volkswagen Golf guidata da un 50enne faentino che proveniva dalla direzione opposta.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elimedica, che hanno poi trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Forlì con codice di media gravità. Sul posto, per aiutare nelle operazioni di soccorso, anche i Vigili del Fuoco di Forlì.