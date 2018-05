Dramma in A14, scontro frontale nello scambio di carreggiata: un morto

Tragedia mercoledì pomeriggio in autostrada. Un 31enne ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto poco dopo le 16 nel tratto forlivese dell'autostradale A14 Bologna-Taranto, all'altezza del casello di Forlì. Il sinistro, al vaglio agli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì, è avvenuto all'altezza del chilometro 82+600 sud, in corrispondenza di un cantiere edile dove è presente uno scambio di carreggiata.

Da una prima sommaria ricostruzione dei fatti, l'auto, una "Volkswagen Golf" stava percorrendo la corsia sud in direzione Bologna quando è impattata frontalmente con un "Fiat Ducato Maxi", nei pressi del cavalcavia numero 70, quello di via Borgo Sisa. Lo scontro è stato particolarmente violento e l'occupante della vettura è deceduto praticamente sul colpo. I sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica decollata da Ravenna, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Feriti gli occupanti del furgone, trasportati col codice di media gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Ai Vigili del Fuoco il compito di estrarre dall'abitacolo il corpo senza vita della vittima.

A seguito del sinistro si sono formati lunghi incolonnamenti in entrambe le direzioni: in particolare si sono formati oltre sei chilometri di coda tra Faenza e Cesena Nord, con Autostrade per l'Italia che ha suggerito l'uscita al casello di Faenza e l'ingresso nuovamente in autostrada a Cesena Nord. Cinque chilometri di coda anche in direzione Bologna, con uscita consigliata provenendo da Ancona Cesena Nord e ritorno in autostrada a Forlì. Nel tratto interessato si è viaggiato temporaneamente ad una corsia su entrambe le carreggiate. Sul posto ha operato anche il personale di Autostrade per l'Italia.