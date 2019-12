Scontro frontale sotto il diluvio nei pressi della Tangenziale: due feriti, uno è gravissimo

E' di due feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di uno scontro tra due auto verificatosi lunedì mattina intorno alle 11 all'altezza della Tangenziale Est di Forlì, a San Martino in Strada, in via Della Costituzione, dopo la rotonda che interseca con via Monda. Nella carambola sono rimaste coinvolte una "Mercedes 270" ed una "Bmw 118". Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio degli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, la "Mercedes" procedeva in direzione monte, quando, per cause in fase d'accertamento, si è scontrata frontalmente con la Bmw" condotta da un forlivese 27enne.

Sul posto sono intervenute due ambulanze di "Romagna Soccorso", affiancate da due auto col medico a bordo. Era stato richiesto l'intervento dell'elimedica, ma le avverse condizioni atmosferiche hanno impedito l'arrivo dell'elicottero giallo. I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre i due feriti rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo. Il più grave è risultato il conducente del "Mercedes", un forlivese 56enne, trasportato col codice di massima gravità in condizioni critiche all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano, mentre il 27enne al "Bufalini" di Cesena (non è in pericolo di vita).

La Tangenziale, direzione monte, è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi incidentati tra lo svincolo di San Martino in Strada-ospedale e la rotonda di via Monda. Al momento dello schianto pioveva abbondantemente. E non è da escludere che uno dei due mezzi abbia avuto un'improvvisa perdita di controllo a causa dell'asfalto viscido. Ma le cause precise sono tutt'ora al vaglio della Polizia Locale. Sull'asfalto non vi erano tracce di pneumatici per effetto della pioggia e non vi sono stati urti contro il guard-rail.