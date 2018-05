Scontro frontale tra auto sulla "bretella" per Meldola: due feriti

E' di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di uno scontro frontale tra due auto avvenuto martedì mattina, poco dopo le 8.30, in via Accardi, la "bretella" che conduce a Meldola. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, una "Fiat Punto", condotta da una donna, e che procedeva in direzione monte, si è scontrata contro una "Volkswagen Golf" a bordo della quale vi erano due persone, che proveniva dalla direzione opposta.

Nell'impatto, frontale laterale, sono rimasti feriti la conducente della "Punto" e il passeggero della "Golf". Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Lievi le ripercussioni al traffico, con la circolazione stradale deviata lungo la Provinciale Bidentina. Sul posto per la viabilità gli agenti della Polizia Provinciale.