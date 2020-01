Nella svolta innesca uno scontro frontale: grave un automobilista

E' di un ferito in gravi condizioni il bilancio di uno scontro frontale tra due auto verificatosi martedì mattina, intorno alle 11.30, in via Correcchio, all'altezza dell'ingresso del rinvenditore di pneumatici "Iperpneus". Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese sono venuti a collisione una "Fiat Panda" ed una "Audi Q3". La piccola utilitaria, condotta da un 83enne, stava percorrendo l'arteria in direzione di via Bertini, quando ha affrontato la manovra di svolta sinistra per accedere nell'area privata mentre stava sopraggiungendo dalla direzione opposta il suv.

Nell'impatto la peggio l'ha riportata l'anziano automobilista. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo ed i Vigili del Fuoco. Estratto dall'abitacolo, è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi di legge. Praticamente illeso il conducente del "Q3".