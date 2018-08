Scontro frontale tra due auto in via Ossi: tre feriti, uno sarà trasferito al Bufalini

E' di tre feriti il bilancio di uno scontro frontale tra due auto verificatosi nella tarda mattinata di lunedì, intorno alle 13, in via Ossi. A scontrarsi sono state una "Ford Focus C-Max", condotta da un 45enne forlivese, ed una "Fiat Punto" sulla quale viaggiavano due ucraine, 45enne l'automobilista e ventenne la passeggera seduta nel sedile posteriore. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Reparto Infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, la "C-Max" percorreva l'arteria in direzione di via Firenze, mentre la "Punto" in direzione opposta.

La 45enne, nell'affrontare una curva a sinistra, avrebbe invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva la "C-Max", non riuscendo ad evitare la collissione. A seguito dell'impatto il monovolume si è fermato a pochi metri dal punto d'impatto, mentre la "Punto" è carambolata nel fosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, provvedendo a soccorrere i feriti. La peggio l'ha riportata la passeggera della "Punto", che sarà trasferita dall'ospedale "Morgagni-Pierantoni" al "Maurizio Bufalini".