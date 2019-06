Scontro con un furgone cassonato: paura per una scooterista 17enne

Paura per una scooterista 17enne. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì, poco prima delle 12, in via Santa Croce, a Santa Maria Nuova di Bertinoro. La giovane stava percorrendo l'arteria principale verso Panighina, quando, per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, si è scontrata con un furgoncino cassonato che dalla direzione opposta stava svoltando per via Togliatti.

Nell'impatto la peggio l'ha riportata la conducente del due ruote. Soccorsa dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stat trasportata col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.