Travolge nella nebbia il camion dei rifiuti fermo a bordo strada: grave un 49enne

Un altro grave incidente sulle strade del Forlivese dopo un weekend condizionato da due sinistri, tra cui quello mortale costato la vita al 54enne Benedetto Maria Giorgi, volto noto conosciuto in città avendo per anni rivestito la carica di magistrato onorario al tribunale di Forlì. Il nuovo scontro è avvenuto nel cuore della nottata tra domenica e lunedì lungo la Cervese, la via del mare che collega Forlì con Cervia, a Carpinello, all'altezza della rotonda del "maggiolone".

All'ora dell'incidente, intorno alle 4,30 sulla zona insisteva una fitta nebbia. Un camion della raccolta dei rifiuti era fermo per lo svuotamento dei bidoni, in sosta a bordo strada per i pochi istanti necessari per l'attività. Il mezzo si trovava al margine della corsia di marcia opposta, a bordo strada e in contromano. Pochi istanti che però sono stati sufficienti ad innescare un incidente con un autocarro che giungeva in senso opposto, il cui conducente si è trovato la corsia di marcia parzialmente ostuita. L'impatto tra il camion dei rifiuti fermo e il furgone è stato violento.

Nell'impatto il conducente del furgone, un bulgaro di 49 anni, è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo. Per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Il personale del 118, dopo averlo stabilizzato, ha trasporto il ferito in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato sottoposto ad un'intervento chirurgico. Il ferito non versa in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Radiomobile. Alla guida del camion dei rifiuti è risultato esserci un altro bulgaro di 50 anni.