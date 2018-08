Scontro tra un furgone ed uno scooter: paura in viale dell'Appennino

Paura venerdì pomeriggio in viale dell'Appennino per uno scontro tra un furgone commerciale ed uno scooter avvenuto all'altezza di via Pertini, l'arteria che conduce all'ingresso del Parco Urbano. La dinamica del sinistro, avvenuto poco dopo le 16, è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo scooterista, un forlivese 25enne, stava percorrendo l'arteria in direzione Predappio, quando si è scontrato con l'autocarro che da via Pertini si stava immettendo sull'arteria principale in direzione del centro. Nell'impatto il giovane è rovinato dal mezzo. Sul posto hanno operato i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di media gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.