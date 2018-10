Minicar si immette e viene travolta da un camion: grave un 53enne

Trasportato d'urgenza all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Un forlivese di 53 anni è rimasto ferito in modo grave in uno schianto verificatosi poco dopo le 11 a San Varano, all'incrocio tra via Mazzacavallo e via Ossi. L'uomo, al volante di una minicar (le piccole auto che si guidano senza patente), da via Mazzacavallo si è immesso sull'arteria principale mentre stava sopraggiungendo un mezzo pesante, che stava percorrendo la strada in direzione di via Firenze. A seguito della collisione il quadriciclo leggero è stato colpito anche da una "Volkswagen Golf", il cui conducente non è riuscito ad evitare l'improvviso ostacolo.

Nell'impatto la peggio l'ha riportata il 53enne, soccorso dai sanitari del 118 che hanno operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. Dopo esser stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center del nosocomio bizantino. Praticamente illesi gli altri due coinvolti nella carambola. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. La Polizia Municipale, che con gli agenti del reparto infortunistica hanno proceduto ai rilievi del caso, hanno temporaneamente chiuso l'arteria con deviazioni in loco.