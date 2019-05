Rocambolesco schianto, dopo l'impatto un furgone finisce ruote all'aria: due donne ferite

Due donne ferite a seguito di un rocambolesco schianto. E' quanto accaduto venerdì mattina, poco prima delle 12.30, a Santa Maria Nuova di Bertinoro, in via Santa Croce. La dinamica dell'incidente è al vaglio ai Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una "Fiat Idea" stava percorrendo via Santa Croce, quando, per cause in fase d'accertamento,si è scontrata con un "Mercedes Citan" che proveniva da via San Cristoforo. A seguito della collisione il furgone si è cappottato sulla fiancata sinistra.

Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo, affiancati dai Vigili del Fuoco. Fortunatamente per le due conducenti, rispettivamente di 37 e 50 anni, malgrado lo spavento, nessuna grave conseguenza fisica. Entrambe sono state trasportate col codice di media gravità all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano.