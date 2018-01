Scontro tra due auto in viale Spazzoli, una finisce ruote all'aria: nessun ferito grave

Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato sabato mattina intorno alle 8.45 in viale Spazzoli all’altezza con l’intersezione con via Annibal Caro. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine sono venute a collisione una Fiat Punto e una Ford B-Max, non molto distante dal Conad. Una delle due auto è finita ruote all’aria: sul posto si sono precipitate due ambulanze per il trasporto all’ospedale di Forlì dei feriti, che per fortuna non versano in gravi condizioni. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per aiutare uno degli occupanti delle due auto ad uscire dall’abitacolo.