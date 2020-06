Scontro tra un'auto e una Apecar: ottantenne trasportato al Bufalini di Cesena

E' di un ferito, trasportato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, il bilancio di un incidente stradale verificatosi martedì mattina, poco prima delle 9.30, in via Diaz a Forlimpopoli, nei pressi del supermercato Conad. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, una "Fiat Punto", condotta da un anziano, che procedeva in direzione Meldola si è scontrata con una "Apecar" che proveniva dalla direzione opposta. Il conducente del motociclo ha riportato nell'impatto un trauma cranico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato al nosocomio cesenate. Durante le fasi di stabilizzazione non ha mai perso conoscenza. Nessuna conseguenza fisica per l'automobilista.