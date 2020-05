Scontro tra una moto ed una bici sulla strada del Monte Trebbio: ferito giovane ciclista

Scontro tra una moto ed una bici domenica mattina a Casone, nel comune di Dovadola. Teatro del sinistro, avvenuto poco prima delle 11, la Strada Provinciale 21 del Monte Trebbio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, un 55enne di Rocca San Casciano stava percorrendo l'arteria in sella ad una "Honda" in direzione del Trebbio, quando, per cause in fase d'accertamento, si è scontrato con un cicloturista forlivese di 25enne che scendeva verso la Statale 67 Tosco-Romagnola.

Nella collisione la peggio l'ha riportata il ciclisto, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" dai sanitari della Misericordia di Rocca.

Foto di repertorio