Scooter distrutto nello scontro: paura e fratture multiple per un 32enne

Brutto incidente nella tarda mattina di mercoledì in viale Bologna, all'altezza dell'intersezione con via Padulli, nei pressi dell'area di servizio "Repsol". Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese sono venuti a collisione uno scooterista, un 32enne di nazionalità albanese residente alla Cava, ed un'auto. L'allarme alla sala operativa del 118 è giunto poco dopo le 12. Sul posto i sanitari del 118 sono intervenuti con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo.

Nello scontro il 32enne avrebbe riportato la frattura di una gamba e del bacini, venendo trasportato con un codice di media gravità al "Morgagni-Pierantoni". Per coordinare la circolazione stradale è intervenuta una Volante della Polizia di Stato.