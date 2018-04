Si cappotta con l'auto al ritorno dalla festa: aveva bevuto un po' troppo

Due incidenti nelle ultime ore sulle strade di Dovadola, rilevati dalla Polizia stradale della sezione forlivese e del distaccamento di Rocca San Casciano. Sulla statale Tosco-Romagnola due ragazzi, a bordo di una Lancia Y, si sono cappottati davanti al cimitero di Dovadola dal ritorno della Festa del Falò e sono rimasti feriti. Il conducente, un 22enne forlivese, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 0,90 grammi per litro: per lui è scattato il ritiro della patente, con 10 punti in meno, e la denuncia penale.

Un 22enne di Castrocaro, invece, mentre passava in località Pantera di Dovadola a bordo del proprio ciclomotore è scivolato rovinando a terra. Anche per lui, fortunatamente, solo lievi ferite.

