Si schianta col Porsche Cayenne di un forlivese e lo abbandona in strada

Si schianta con la "Porsche Cayenne" di un forlivese e l'abbandona dandosi alla fuga. Il fatto è avvenuto giovedì mattina all'incrocio tra corso Allamano e via Pavia, a Rivoli, nel torinese. Suggli airbag anteriori esplosi si sono trovate delle macchie di sangue. La polizia locale, intervenuta sul luogo del ritrovamento, ha avviato le indagini del caso, riuscendo a scoprire che il potente suv appartiene ad un italiano residente a Forlì che lo ha però ceduto in uso a una sua conoscente romena. Quest'ultima, raggiunta telefonicamente, ha detto di avere prestato l'auto al fratello che al momento, però, non si è presentato per richiedere l'auto sportiva.