Terribile scontro frontale tra due auto: operaio muore a 36 anni

Aveva abitato a Forlì fino allo scorso anno. Simone Evangelisti, operaio di 36 anni originario di Alatri (Frosinone), ha perso la vita in un tragico incidente stradale verificatosi domenica sera a Viterbo. Il dramma si è materializzato poco dopo le 21 in un tratto rettilineo della Tuscanese. La vittima viaggiava a bordo di una "Ford Ka" - non è ancora chiaro se come conducente o come passeggero, quando, per cause in via d'accertamento agli agenti della Polizia Stradale, l'utilitaria si è scontrata frontalmente contro una "Fiat 500" con due giovani a bordo.

Nell'impatto Simone è deceduto poco dopo lo schianto, mentre altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui anche il 33enne che si trovava con la vittima a bordo della "Ka". Dopo aver vissuto in città, Simona si è trasferito a Trivigliano, in provincia di Frosinone.

Foto di repertorio