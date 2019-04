Dramma sulla strada: giovane investita da un'auto impazzita che ha invaso il marciapiede

Tragico incidente nella prima mattinata di domenica. Il dramma si è consumato pochi minuti prima delle 10 in viale Salinatore, circa all’altezza del ristorante sushi che si trova nel trafficato viale di circonvallazione. A farne le spese è stata una donna di 26 anni, che è deceduta sul colpo travolta dall'auto ed anche colpita da un palo divelto da un’autovettura che ha invaso il marciapiede improvvisamente. Nell’incidente risulta ferita anche una persona, la conducente dell'auto che ha riportato traumi giudicati non gravi, portata all’ospedale Morgagni di Forlì. Secondo le prime indicazioni pare che la vettura, che procedeva in direzione Ravaldino, fosse condotta da una donna in stato di ebbrezza.

Sul posto per i rilievi i carabinieri di Forlì e la polizia municipale che operano congiuntamente data la gravità del fatto, assieme ai vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Il viale è rimasto chiuso per diverso tempo per le attività di indagine e permettere la messa in sicurezza dei pali divelti, uno dell'illuminazione del parcheggio del ristorante e l'altro della pubblica illuminazione stradale. Secondo una prima ricostruzione, l'auto impazzita è passata con una coppia di ruote oltre il cordolo della pista ciclo-pedonale e ha proseguito la strada fino a colpire la giovane che, non ancora scesa nella carreggiata delle auto,si trovava sul ciglio del marciapiede in procinto di attraversare.

Ulteriori informazioni in seguito