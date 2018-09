Sciagura in autostrada: muoiono due militari in forza alla caserma "De Gennaro"

Tragico incidente lungo l'autostrada A4 verso le 11 di lunedì in provincia di Venezia. A perdere la vita sono stati due militari in servizio alla caserma “De Gennaro” di viale Roma a Forlì, diretti in provincia di Pordenone per motivi di lavoro con una Fiat Panda di servizio con le insegne dell'Esercito Italiano. Il fatto è avvenuto in direzione Trieste, poco dopo l’entrata di Meolo-Roncade. A perdere la vita sono stati il sergente maggiore Valerio Canzio, 39 anni di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), e il caporal maggiore capo Rocco Rilievi, 41 anni di Modugno (Bari). Prestavano servizio al 66° Reggimento fanteria aeromobile "Trieste" della brigata "Friuli" e prestavano servizio a Forlì da molto anni: Canzio, celibe, da dieci anni e Rilievi, sposato e con figli, da ben 18 anni in città.

Un terzo militare, 34 anni, sempre con base a Forlì, è ricoverato in gravi condizioni a Treviso, portato nella città veneta con l'elicottero delle emergenze, ma a quanto pare non in pericolo di vita. Anche lui è un militare di carriera strutturato da tempo a Forlì. Due i veicoli coinvolti, un furgone e appunto la vettura verde dell'Esercito. Nell’urto il furgone si è capovolto, adagiandosi contro il guard rail. Ferita anche una quarta persona, il conducente del furgone, 72 anni di Treviso. Sul posto, al chilometro 416 dell'autostrada, sono intervenuti ausiliari di Autovie, vigili del fuoco e 118, oltre alla polizia stradale di San Donà di Piave. Il traffico è stato bloccato, con chiusura del tratto autostradale compreso fra Meolo-Roncade e San Donà di Piave e uscita obbligatoria a Meolo. Ancora da accertare la dinamica dello schianto, avvenuto sulla corsia di sorpasso in un punto in cui la carreggiata è a tre corsie. Poco dopo le 13 il tratto è stato riaperto.

Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha espresso a nome suo e delle Forze armate sentito cordoglio. Lo riferisce il ministero della Difesa in un messaggio sul suo profilo Twitter. “Profondo dolore e vicinanza alle loro famiglie e all’Esercito”

(da Venezia Today)