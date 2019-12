Auto pirata investe un pedone: un ferito grave, caccia al fuggitivo in tutta la Romagna

Un uomo di circa 60 anni è stato investito da un'auto, che poi si è data ad una fuga rocambolesca. E' quanto capitato martedì mattina intorno alle 7 e mezza su viale Roma a Forlì, nel tratto del Ronco, tra la rotonda della tangenziale e quella dell'aeroporto. Il 60enne, che si trovava a piedi in quel tratto di strada, è stato soccorso con un codice di massima gravità e ora versa in condizioni gravi, ma per fortuna non in pericolo di vita. Immediatamente è scattata la caccia al fuggitivo, con l'utilizzo di tutte le pattuglie presenti.

Sul posto, per i rilievi dell'accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Forlì, mentre i carabinieri stanno conducendo approfondite indagini per risalire al responsabile. Il soggetto viene braccato in tutta la Romagna. Tra le ipotesi investigative al vaglio c'è anche quella che si tratti della stessa automobile che venerdì scorso a Riccione ha forzato un posto di blocco dei carabinieri, mettendo a repentaglio la vita di due militari. L'auto era stata inseguita per alcuni chilometri, ma poi aveva fatto perdere le proprie tracce.