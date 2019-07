Frontale auto-camion in tangenziale: gravissimo un 35enne, strada chiusa

Un uomo di 35 anni è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elicottero delle emergenze: è questo il bilancio del terribile incidente che si è verificato intorno alle 10.15 di venerdì mattina sulla tangenziale di Forlì, nel tratto in cui la strada è a carreggiata unica e il traffico veicolare è diviso da una doppia riga continua e non dallo spartitraffico, vale a dire tra la rotonda di via Monda e lo svincolo di via Placucci. Proprio l'assenza del new jersey centrale è stato fatale. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto che procedeva in direzione autostrada, è finita frontalmente contro un autoarticolato che andava in senso opposto, verso monte. L'impatto ha sventrato l'utilitaria e il conducente 35enne è rimasto gravemente ferito. Soccorso dal personale del 118 e dalle squadre dei vigili del fuoco è stato caricato sull'elimedica e ricoverato al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena.

Nell'impatto il rimorchio dell'autoarticolato è finito steso sull'asfalto, ingombrando entrambe le corsie, mentre a bordo strada, a cavallo del fosso laterale di scolo, si è fermata la motrice con il cassone. Il mezzo viaggiava pieno di merce e quindi le operazioni di sgombero della strada vengono indicate come lunghe, in quanto va prima svuotato il rimorchio ribaltato dal suo carico, un prodotto secco e non pericoloso. Per permettere i soccorsi, la rimozione dei mezzi e i rilievi della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni, che si avvale anche del drone in dotazione alle forze dell'ordine, è stata chiusa la tangenziale. Il traffico viene deviato in via Placucci e viale dell'Appennino, con attraversamento dell'abitato di San Martino in Strada. Disagi anche in via Campo degli Svizzeri e via Campo di Marte.