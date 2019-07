Pauroso schianto frontale tra una moto e un suv: centauro grave al "Bufalini"

E' stato ricoverato con un codice di massima gravità, dopo il trasferimento con l'elicottero del 118 all'ospedale Bufalini di Cesena, il motociclista vittima di un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di lunedì a Forlì. Teatro dello schianto, alle 8.20, è stata la stretta via del Canale, nei pressi dell'intersezione con via Castelfalcino, appena fuori dalla città. Il motociclista, forlivese di 54 anni, con una moto Bmw si è scontrato frontalmente contro una Jeep condotta da una donna, anch'ella residente a Forlì, 58 anni, che si stava recando a lavorare. L'impatto è stato tremendo, la moto si è spezzata in due pezzi.

Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, coadiuvati in cielo dall'arrivo dell'elicottero. Il centauro è stato quindi portato a Cesena con l'elimedica. Al momento della partenza era cosciente e, pur nella gravità delle ferite, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti della Polizia Locale di Forlì. Secondo una prima ricostruzione ora al vaglio delle forze dell'ordine, la moto, mentre procedeva in direzione Roncadello, si sarebbe impegnata in un sorpasso di un terzo veicolo, andando ad impattare frontalmente contro l'auto che sopraggiungeva nell'altro senso di marcia. Ulteriori approfondimenti sono in corso.